Niko Sigur uvršten na širi popis Kanade za Svjetsko prvenstvo

Kanadska nogometna reprezentacija započela je petodnevne pripreme uoči objave konačnog popisa igrača za Svjetsko prvenstvo i završnih pripremnih utakmica. Kamp traje od 25. do 29. svibnja, a među 32 pozvana nogometaša nalazi se i Hajdukov Niko Sigur.

Izbornik Jesse Marsch službeni popis reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo objavit će 29. svibnja tijekom posebne televizijske emisije koja će se emitirati na nekoliko nacionalnih kanala. Očekuje se da neće biti većih promjena u odnosu na aktualni popis za pripreme, iako će šest igrača otpasti prije konačne objave.

Kanada je na ždrijebu održanom prošlog prosinca u Washingtonu smještena u skupinu B zajedno s Bosnom i Hercegovinom, Katarom i Švicarskom. Susrete grupne faze Kanađani će igrati 12. lipnja u Torontu te 18. i 24. lipnja u Vancouveru.

Širi popis kanadske reprezentacije:

Vratari: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami).

Braniči: Zorhan Bassong (Sporting Kansas City), Moïse Bombito (OGC Nice), Derek Cornelius (Rangers), Alphonso Davies (Bayern München), Luc de Fougerolles (FCV Dender), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Jamie Knight-Lebel (Swindon Town), Richie Laryea (Toronto FC), Ralph Priso (Vancouver Whitecaps), Niko Sigur (Hajduk Split) i Joel Waterman (Chicago Fire).

Vezni igrači: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jayden Nelson (Austin FC), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht) i Jacob Shaffelburg (LAFC).

Napadači: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Daniel Jebbison (Preston North End), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal) i Jacen Russell-Rowe (Toulouse).

Kao dodatni igrači na treninzima sudjelovat će: Nathaniel Abraham, Zayne Bruno, Tim Fortier, Maël Henry, Dylan Judelson i Elijah Roche.