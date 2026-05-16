VIDEO / Kramarić ostao bez Lige prvaka, Vuškovićev HSV zaustavio Leverkusen u istom naumu

U posljednjem kolu Bundeslige velika bitka vodila se za četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone. Tri kluba natjecala su se za to mjesto, a u najboljoj poziciji bio je Stuttgart kojemu je pobjeda osiguravala europsku elitu nakon jedne godine pauze. Na kraju je do tog uspjeha i došao Stuttgart koji je remizirao s 2:2 protiv Eintrachta iz Frankfurta, no drugi rezultati išli su im na ruku pa su svejedno izborili Ligu prvaka.

Već nakon prvog poluvremena sve je bilo jasno u borbi za Ligu prvaka. Razlog za to je bilo rano vodstvo Stuttgarta iz 10. minute koje je podebljano u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

U isto vrijeme Hoffenheim Andreja Kramarića gubio je s 2:0 od Borussije Monchengladbach da bi u drugom dijelu Tim Lemperle zaradio crveni karton čime je njegova momčad ostala bez šanse za preokret.

Sttutgartu su se stvari u borbi za Ligu prvaka dodatno poklopile u 61. minuti kada je HSV Luke Vuškovića poveo s 1:0. Strijelac za 1:0 bio je portugalski veznjak na posudbi iz Arsenala Fabio Vieira. Ta prednost trajala je ipak samo 17 minuta jer je u 78. minuti Nicolai Remberg zabio autogol za 1:1.

Tada se situacija zakomplicirala za Stuttgart koji je u Frankfurtu primio gol za 2:1. U tom trenutku su bili dva gola udaljeni od toga da umjesto Lige prvaka sljedeću sezonu provedu u Europskoj ligi. U nadoknadi je Franfkurt izjednačio na 2:2 drugim golom Burkardta iz kaznenog udarca.

U tom trenutku su osiguravali LP zato što je Vuškovićev HSV zadržao remi protiv Apotekara. Kako Eintracht nije uspio doći do pobjede, Stuttgart je zadržao četvrto mjesto u Bundesligi. Tako je nakon godinu dana pauze Stuttgart izborio svoje mjesto u Ligi prvaka.

Što se tiče Leverkusena, oni će sljedeće sezone igrati u Europa ligi kao što će to biti i slučaj kod Hoffenheima. Oni se u to natjecanje vraćaju godinu dana pauze.

