Argentina može odahnuti: Messi nije teže ozlijeđen

Podijeli :

(AP Photo/Rebecca Blackwell) via Guliver Image

U noći s nedjelje na ponedjeljak Inter Miami je sa 6:4 bio bolji od Philadelphia Uniona u svojoj 15. utakmici MLS-a. Od tih šest golova, u dva je svoj doprinos dao Lionel Messi. Argentinska "desetka" asistirala za smanjenje zaostatka na 2:1 i za izjednačenje na 3:3. No, osim toga je zadobio i ozljedu krajem susreta.

Po mnogima najbolji igrač u povijesti je igru napustio u 73. minuti. Messi se držao za mišić zadnje lože te je odmah otišao u svlačionicu.

Panika kod navijača Argentine: Messi izašao iz igre zbog ozljede? Mbappe je ponovno najbolji strijelac La Lige: Pridružio se Messiju i Cristianu Ronaldu

Svi su se pribojavali da je u pitanju teža ozljeda jer Messi rijetko napušta igru. No, u ponedjeljak navečer stigle su dobre vijesti.

Fabrizio Romano je na društvenim mrežama objavio kako je Messijeva ozljeda lakše prirode te da će biti spreman za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Njegova Argentina, koja brani naslov sa Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, igrat će u skupini s Austrijom, Alžirom i Jordanom.

Gotovo je sigurno da je Messiju ovo posljednje Svjetsko prvenstvo jer je još prije ovoga govorio kako nije siguran da će nastupiti.