Hrvatski protivnik objavio širi popis za Svjetsko prvenstvo, nedostaje im jedna zvijezda

(AP Photo/Pavel Golovkin, File)

U noći s ponedjeljka na utorak je izbornik Gane objavio svoj širi popis za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Iskusni izbornik, koji je na klupu Crnih zvijezdi sjeo nakon reprezentativne pauze u ožujku i travnju, na popis je uvrstio 28 igrača te će dvojica sigurno otpasti za Svjetsko prvenstvo. Gotovo je sigurno da će ta dvojica biti golmani kojih je na preliminarnom popisu pet.

Popis reprezentacije Gane za Svjetsko prvenstvo:

Vratari: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Joseph Anang (St. Patrick’s), Solomon Agbasi (Hearts of Oak), Paul Reverson (Ajax)

Braniči: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nice), Alexander Djiku (Spartak Moskva)

Veznjaci: Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (St. Etienne), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester), Kamal Deen Sulemana (Atalanta)

Napadači: Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester)

Zanimljivo je da se na popisu ne nalazi zvijezda Tottenhama Mohammed Kudus koji se već neko vrijeme muči s ozljedom te neće biti spreman za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Gana igra u skupini L s Hrvatskom, Engleskom i Panamom. Svoj nastup otvaraju 18. lipnja protiv Paname, drugo kolo igraju protiv Engleske 23. lipnja dok će s Vatrenima snage odmjeriti 27. lipnja od 23 sata na Lincoln Financial Fieldu u Philadelphiji.