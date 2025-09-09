Kane o gostovanju u Srbiji: ‘Napustit ćemo teren ako čujemo rasističke uvrede’

Podijeli :

Englezi imaju jasan stav u slučaju pojave rasističkih povika u Beogradu.

Srbija i Engleska odmjerit će snage večeras u Beogradu na stadionu ‘Rajko Mitić’. Riječ je o ogledu koji će se igrati u okviru europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a prijenos utakmice možete pratiti u 20.45 na našem kanalu SK2.

Iako susret još nije ni započeo, tenzija ne nedostaje, jer su Englezi izrazili zabrinutost zbog mogućih rasističkih uvreda s tribina. Ako se taj scenarij eventualno ostvari, Englezi imaju jasan stav.

Kapetan reprezentacije Harry Kane poručio je da će suigrači i on napustiti teren stadiona pri prvom nagovještaju rasističkih povika. Povod za takvu izjavu bila je paralela s Bugarskom, gdje je Albion gostovao prije šest godina.

„Imali smo sličnu situaciju u Bugarskoj. UEFA ima propise koje poznajemo. Znamo korake, znamo proceduru. Spremni smo na sve što može dogoditi. Fokusirani smo na ono što nas čeka na terenu, ali znamo i kako ćemo reagirati ako dođe do neprihvatljivog ponašanja“, rekao je Kane, dodavši da neće dizati dramu unaprijed, iako se stječe dojam da upravo to radi.

„Govorimo o nečemu što se još nije dogodilo. Nećemo dizati dramu unaprijed. Znamo što nam je činiti, ali prije svega, fokus nam je na igri. Znamo koliko je Srbija dobra i gdje ih možemo ugroziti. Vidjet ćemo sutra navečer kako će sve izgledati“, dodao je.

Engleska je na čelu skupine K s 12 osvojenih bodova, dok je Srbija drugoplasirana sa sedam bodova uz jednu odigranu utakmicu manje.