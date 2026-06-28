Kanada u 92. minuti srušila Južnu Afriku na startu nokaut faze Svjetskog prvenstva!

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AP Photo/Andre Penner via Guliver

Reprezentacija Kanade, jednog od tri domaćina Svjetskog nogometnog prvenstva, prva je koja se plasirala u osminu finala pobijedivši u Los Angelesu reprezentaciju Južne Afrike s 1-0 (0-0).

Bolju igru Kanađani su okrunili tek u drugoj minuti dodatka u završnici dvoboja, kad je Stephen Eustaquio primio jednu odbijenu loptu na 18 metara, namjestio se na udarac i precizno pogodio donji desni kut s ruba kaznenog prostora, svladavši najboljeg južnoafričkog pojedinca, vratara Ronwena Williamsa.

Kanađani su tako prvi put u povijesti došli među 16 najboljih na svjetskim prvenstvima, a tamo čekaju pobjednike iz dvoboja Nizozemske i Maroka, koji je na rasporedu u noći s ponedjeljka na utorak (3.00 sata) po srednjoeuropskom vremenu, a bit će odigran u Monterreyu. Kanadski nogometaši će ponovno biti u akciji 4. srpnja.

Prvo poluvrijeme prve utakmice nokaut faze, u kojoj po prvi put na svjetskim prvenstvima sudjeluju 32 momčadi, nije bilo pretjerano sadržajno, što i nije iznenađujuće s obzirom na ulog. Nakon što su sve tri utakmice grupne faze odigrali u Kanadi, time što su osvojili drugo mjesto u svojoj skupini Kanađani su bili prisiljeni na put do Los Angelesa, gdje ih je dočekala reprezentacija Južne Afrike. Afričkoj reprezentaciji je to drugi dolazak na tlo SAD-a tijekom ovog prvenstva, nakon što su u Atlanti igrali s Česima, a ostale dvije utakmice su odigrali u Meksiku.

Južnoafrikanci su uputili prvi udarac unutar okvira u šestoj minuti, ali kanadski vratar Maxime Crepeau nije imao većih problema s dalekometnim pokušajem Mokoene.

Mnogo opasnijom je mogla biti prva ozbiljna situacija u južnoafričkom kaznenom prostoru, da je u 22. minuti Cornelius bolje reagirao na ubačaj Eustaqija. No, kanadski stoper je s pet metara toliko loše pucao glavom da je Ronwen Williams lakoćom uhvatio loptu.

Na novu opasnu situaciju, ponovno pred južnoafričkim vratima, čekali smo do 45. minute i opet iz prekida. Nakon udarca iz kuta je najviši u skoku bio Bombito, a njegov udarac glavom je s gol-crte očistio Modiba, da bi u nastavku akcije udarac Tajona Buchanana obranio Williams.

U sučevom dodatku su Kanađani tražili od portugalskog arbitra Joaa Pedra Pinheira dosuđivanje kaznenog udarca, kad je Laryea pao u kaznenom prostoru nakon duela s Mudauom. Portugalčeva procjena na terenu je bila da nije bilo elemenata za kazneni udarac, a nakon provjere nije dobio ni poziv iz VAR sobe da pogleda spornu situaciju.

Kad se činilo da drugo poluvrijeme ne može biti nesadržajnije od prvog, u prvih 20 minuta drugog dijela jedini sadržaj su bile promjene igrača i prvi žuti karton na utakmici, a zaradio ga je kanadski reprezentativac Nathan Saliba.

Njega je u 59. minuti zamijenio Hajdukov igrač Niko Sigur, koji je u 65. minuti kreirao sjajnu priliku za Tanitoluwu Oluwaseyija. Odličnim dodavanjem je izbacio suigrača u situaciju “jedan na jedan” s južnoafričkim vratarom, ali je Williams pročitao namjeru kanadskog napadača i sačuvao mrežu netaknutom.

Oluwaseyi je u 70. minuti zamijenjen Promiseom Davidom, koji je u 76. minuti uputio precizan dalekometni udarac, ali je i za to spreman bio Williams.

Dvije minute poslije je njegov prezimenjak Jonathan bio puno bliže vratima, ali je Williams i njegov pokušaj iskosa s lijeve strane kaznenog prostora u bliži kut obranio.

Alphonso Davies, koji nije igrao za Kanadu u grupnoj fazi, svojim je ulaskom u 75. minuti unio dodatnu živost u igru Kanade, ali je bilo primjetno da još uvijek nije na onoj razini na kojoj bi mogao u dužem razdoblju biti od koristi momčadi Jesseja Marscha.

Južna Afrika je u završnici dvoboja koristila nešto veći prostor koji se otvorio kanadskom ofenzivom, ali najbolje što su uspjeli napraviti udarac Appollisa s veće udaljenosti u 85. minuti, koji je vratar Crepeau uz male poteškoće uspio ukrotiti.

I kad se činilo da će o pobjedniku odlučivati 30 minuta produžetka, a možda i jedanesterci, ukazao se Stephen Eustaquio u drugoj minuti dodatka i odveo Kanadu osminu finala. Ubačaj s desne strane je južnoafrički branič odbio glavom, ali samo na dvadesetak metara, gdje je loptu prihvatio Eustaquio, primirio ju, namjestio se i iz poluvoleja neobranjivo pogodio donji desni kut za veliko, ali i zasluženo slavlje igrača i navijača Kanade.