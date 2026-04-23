Grozne vijesti za Barbareza i BiH: Hrvat se ozlijedio i propušta SP

Podijeli :

Guliver

Adrian Leon Barišić ipak neće nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Nakon što je prije nekoliko tjedana u dresu Brage ozlijedio aduktor, postojala je nada da bi se mogao oporaviti na vrijeme, no sada je potvrđena obnova ozljede koja ga udaljava s terena na nekoliko mjeseci.

Stoper koji je zbog ozljede propustio i utakmice doigravanja morat će na operaciju, što je službeno potvrdio i Nogometni savez Bosne i Hercegovine.

Barišić, koji je rođen u Stuttgartu, prošao je omladinske škole Hajduka, Dinama i RNK Splita, a prve seniorske korake napravio je u Osijeku. Kasnije je prešao u švicarski Basel, a od ove zime igra na posudbi u Bragi.

Njegov izostanak veliki je udarac za izbornika Sergeja Barbareza, koji već ranije ne može računati na Amir Hadžiahmetovića, dok je i status Nikola Katića pod znakom pitanja zbog ozljede koljena.

Konačni popis za Svjetsko prvenstvo izbornik će objaviti sredinom svibnja, a reprezentacija se okuplja krajem mjeseca u Sarajevu. Prvi dio priprema održat će se u glavnom gradu BiH, gdje će 29. svibnja igrati i prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije.

Nakon toga slijedi odlazak u SAD i još jedna provjera protiv Paname, a Bosna i Hercegovina otvara Svjetsko prvenstvo 12. lipnja u Torontu protiv Kanade. U skupini još igra protiv Švicarske i Katara.