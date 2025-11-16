Gattuso oduševio gestom: Na važnu utakmicu pozvao dva bivša hajdukovca

Kako piše Dalmatinski portal, izbornik Gennaro Gattuso među uzvanike je pozvao i dvojicu bivših hajdukovaca – Nikolu i Lovru Kalinića. Gattuso je s njima blisko surađivao tijekom svog mandata na Poljudu, a odnosi su, unatoč kratkoj suradnji, ostali vrlo dobri.

Nikola Kalinić, bivši sportski direktor Hajduka, bio je taj koji je Talijana doveo na klupu, dok Lovre Kalinić kod njega nije dobio priliku redovno braniti.

Italiji za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo treba gotovo nemoguća pobjeda nad Norveškom s devet pogodaka razlike, pa je izgledno da će Gattusovi izabranici morati u dodatne kvalifikacije.