VIDEO / Šok u Budimpešti: ‘Papiga’ hat-trickom i golom u 96. odvela Irsku u play-off!

FIFA World Cup 16. stu 202516:11 > 17:10 0 komentara

Irska je u Budimpešti svladala Mađarsku 3:2 i osigurala plasman u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Kako je Portugal ranije s uvjerljivih 9:1 pobijedio Armeniju i izborio izravan odlazak na SP, Mađarska i Irska igrale su izravno za play-off, u kojem je domaćinima bio dovoljan i remi.

Mađarska je povela već u 3. minuti preko Daniela Lukácsa, no Troy Parrott “Papiga” poravnao je iz penala u 15. minuti. Barnabás Varga vratio je prednost Mađarima sjajnim pogotkom u 37. minuti, ali je Parrott u 80. minuti ponovno izjednačio.

Junak Irske postao je u 96. minuti, kada je iskoristio dugu loptu u šesnaesterac i zabio za veliki preokret i pobjedu 3:2. Irci su tako izborili play-off nakon što su u posljednja dva kola svladali i Portugal i Mađarsku.

