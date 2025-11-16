VIDEO / Portugal bez Ronalda zabio devet komada Armeniji i osigurao SP! Hat-trickovi Fernandesa i Nevesa

FIFA World Cup 16. stu 2025

Portugal je u Portu deklasirao Armeniju s 9:1 i time, bez Cristiana Ronalda u sastavu, osigurao plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

U prvom dijelu domaćini su poveli već u 7. minuti golom Veige, no Spertsyan je u 18. minuti nakratko poravnao rezultat.

Nakon toga uslijedila je portugalska golijada – Neves je zabio dva puta, Ramos jednom, a Bruno Fernandes bio je precizan iz penala za uvjerljivih 5:1 na poluvremenu.

U nastavku je Fernandes dodao još dva pogotka (jedan ponovno iz penala), a Neves kompletirao hat-trick, pa su Portugalci u sjajnoj utakmici vidjeli čak dvojicu trostrukih strijelaca. Konačnih 9:1 postavio je Conceicao.

