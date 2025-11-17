Arnautović: Utakmica protiv BiH je najvažnija u mojoj karijeri

Austrija i Bosna i Hercegovina u utorak u posljednjem kolu kvalifikacija igraju odlučujući dvoboj u Beču, susret koji će dati odgovor tko ide izravno na Svjetsko prvenstvo, a možete ga od 20:45 pratiti na kanalu Nova Sport.

Austrijancima je dovoljan i bod, dok BiH mora po sva tri ako želi Mundijal.

Kapetan domaćih Marko Arnautović dodatno je podigao tenzije najavom emotivnog i iznimno važnog okršaja, a njegove riječi imaju posebnu težinu s obzirom na bogatu karijeru.

“Ovo je najvažnija utakmica u mojoj karijeri. Sutra će biti emotivnije nego protiv San Marina. Moja cijela obitelj je ovdje i jedva čekam da igram”, istaknuo je Arnautović, a onda se također osvrnuo na nedavni susret s austrijskim predsjednikom:

“Bilo je lijepo što je bio ovdje i što smo imali priliku razgovarati. Rekao je da je ponosan na nas, što mi je bilo jako posebno.”

