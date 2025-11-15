VIDEO / BiH u problemima: Rumunjska povela u Zenici

Podijeli :

U sedmom kolu europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Bosna i Hercegovina je u skupini H ugostila Rumunjsku te im je trebala pobjeda kako bi ostali u igri za izravan plasman. Međutim, hrvatskim susjedima je u 17. minuti stigao hladan tuš. Tada je Daniel Birligea pogodio za vodstvo Rumunja. Ovo je loše za BiH jer im osim izravnog plasmana u opasnost dovodi i nastup u play-offu. U posljednjem kolu Zmajevi gostuju kod Austrije dok Rumunji imaju "sigurna" tri boda jer im u goste stiže San Marino.

