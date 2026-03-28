Fifa kaznila BiH, bit će smanjen kapacitet stadiona u Zenici za ključan okršaj s Italijom

xRazvanxPasarica via Guliver

Kapacitet stadiona Bilino Polje u Zenici, gdje će se u utorak odigrati utakmica finala doigravanja za Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije, smanjen je za 20 posto nakon odluke Fife iz siječnja.

Kao rezultat toga, više od 2.100 mjesta od ukupno 15.600 neće biti dostupno za utakmicu protiv Azzurra. Razlog je kazna za domaćine nakon incidenata tijekom kvalifikacijske utakmice protiv Rumunjske 15. studenoga.

U izvješću Fife navedeno je “neprimjereno ponašanje momčadi, diskriminacija i rasističke uvrede, paljenje vatrometa ili drugih predmeta koji uzrokuju poremećaje tijekom intoniranja nacionalnih himni, kao i nedostatak reda ili discipline na stadionu i oko njega”.

Disciplinski odbor Fife naložio je zatvaranje najmanje 20 posto raspoloživih mjesta. Kao rezultat toga, blokovi B, C i D južne tribine bit će potpuno zatvoreni (1.508 mjesta), kao i dio zapadne tribine (prva tri reda, 592 mjesta), što ukupno čini 2.100 mjesta nedostupnih za ovu ključnu utakmicu.

U međuvremenu, sve ulaznice za utakmicu protiv Italije rasprodane su samo nekoliko sati nakon pobjede bosanske reprezentacije nad Walesom, nakon izvođenja jedanaesteraca.

Susret BiH i Italije pratite u utorak od 20.45 sati samo na Sport Klubu 1!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.