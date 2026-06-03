Preminuo Edin Avdić, legendarni sportski novinar i komentator

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Legendarni komentator i sportski novinar Edin Avdić preminuo je u 47. godini života.

Avdić je rođen 19. lipnja 1979. godine u Sarajevu.

Bio je jedan od najpoznatijih sportskih novinara, komentatora i kolumnista na prostoru Balkana, a posebno je bio poznat po prijenosima košarkaških utakmica te detaljnom poznavanju NBA lige i europske košarke. Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu, a prije novinarske karijere aktivno se bavio košarkom u mlađim kategorijama KK Bosne.

Karijeru je započeo na Federalnoj televiziji, potom je radio na OBN-u, gdje je stekao veliku popularnost kao komentator NBA lige, a zatim je postao jedno od zaštitnih lica televizije Arena Sport. Bio je poznat po energičnom stilu komentiranja, stručnim analizama i kolumnama o košarci koje su godinama bile među najčitanijima u regiji.

U posljednje vrijeme, zajedno s kolegom Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podcast “Udvajanje”, kao i svoju autorsku emisiju “X&O’s Chat” na televiziji Una.

Zahvaljujući znanju, karizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatrao jednim od najprepoznatljivijih i najcjenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.

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