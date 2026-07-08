Evo gdje bi Marcelo Brozović mogao nastaviti karijeru

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Marcelo Brozović mogao bi ponovno zaigrati u europskom nogometu. Nakon što je ovoga ljeta završio epizodu u Al-Nassru i postao slobodan igrač, za hrvatskog reprezentativca ponovno se zainteresirao Olympiakos.

Prema navodima grčkog novinara Nikosa Kotsisa, viceprvak Grčke obnovio je kontakte s 33-godišnjim veznjakom. Budući da je bez ugovora, Olympiakos ne bi morao plaćati odštetu, već bi pregovori bili usmjereni isključivo na dogovor oko osobnih uvjeta.

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Za sada se radi tek o interesu, no mogućnost Brozovićeva povratka u Europu sve je realnija. Nakon tri godine provedene u Saudijskoj Arabiji mogao bi ponovno zaigrati u zahtjevnijem natjecateljskom okruženju.

Olympiakos je redoviti kandidat za naslov prvaka Grčke i sudionik europskih natjecanja, a Brozović bi svojim iskustvom iz Intera, Serie A, Lige prvaka i hrvatske reprezentacije predstavljao veliko pojačanje u veznom redu.

Tijekom karijere u Interu profilirao se kao jedan od najboljih defenzivnih veznjaka Europe, dok je s Hrvatskom osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. i broncu četiri godine kasnije. Iako je u 33. godini, i dalje posjeduje iskustvo i kvalitetu koja ga čini vrlo zanimljivim na tržištu.

Kao slobodan igrač Brozović će gotovo sigurno imati još ponuda, pa će odluku o nastavku karijere donijeti nakon što razmotri sportske i financijske uvjete zainteresiranih klubova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.