Ibrahimović o ukidanju suspenzije Balogunu: ‘Trebali su donijeti odluku i mnogo ranije’

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Odluka koja je podijelila nogometnu javnost...

Predsjednik Donald Trump zatražio je od predsjednika Fife Giannija Infantina da preispita suspenziju zvijezde američke reprezentacije Folarina Baloguna zbog crvenog kartona, nakon čega je krovna nogometna organizacija iznenađujuće objavila da će ipak moći nastupiti u utakmici osmine finala protiv Belgije u ponedjeljak, potvrdio je New York Post.

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Trump je izravno kontaktirao Infantina i zatražio da ponovno razmotri suspenziju Baloguna, koja mu je izrečena nakon kontroverznog crvenog kartona u pobjedi SAD-a protiv Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, potvrdio je američki dužnosnik za New York Post.

Balogun je isključen nakon starta na Tariku Muharemoviću u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, zbog čega je automatski suspendiran za sljedeći okršaj. Fifa je iznenađujuće promijenila svoju odluku, prvi put od 1962. godine, nakon intervencije Trumpove administracije.

Legendarni Zlatan Ibrahimović u studiju FOX Sportsa rekao je da smatra da je Fifa na kraju donijela ispravnu odluku oko ukidanja suspenzije Balogunu, ali ističe kako je trebala reagirati puno ranije.

“Sretan sam zbog SAD-a. Kao što je Thierry rekao, Balogun nije trebao dobiti crveni karton. Ovu odluku trebalo je donijeti mnogo ranije. Balogun je sjajan igrač, a Amerikanci igraju nevjerojatno”, rekao je Ibrahimović.