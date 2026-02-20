Zvijezda Genka: Teren na Maksimiru bio je kaša

Konstantinos Karetsas (18), veliki talent Genka, odličnu sezonu potvrdio je i na Maksimiru.
U pobjedi 3:1 protiv Dinama u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europa lige upisao je asistenciju za prvi pogodak i sudjelovao u akciji za drugi, nakon čega su Belgijci već do 21. minute imali 2:0.
Genk je tako napravio velik korak prema prolasku prije uzvrata u četvrtak, a pobjednika ovog para u sljedećoj fazi čekaju Roma ili Freiburg.
Susret u Zagrebu igrao se po jakoj kiši, a mladi Grk je za Het Laatste Nieuws opisao kako je bilo nastupati u takvim uvjetima:
“U drugom poluvremenu teren je bio nevjerojatno težak za igru. Kiša je travnjak pretvorila u kašu. U prvom poluvremenu igrali smo lako, ali u drugom smo se morali boriti i u tome smo uspjeli. Odigrali smo jako dobro u teškim uvjetima protiv snažne momčadi kao što je Dinamo.”
Asistencija protiv Dinama bila je Karetsasu već 16. ove sezone, uz tri postignuta gola. U dresu Genka ukupno je upisao 79 nastupa, šest pogodaka i 21 asistenciju.
Rođen je u Belgiji u obitelji grčkih roditelja, a prošle godine debitirao je za seniorsku reprezentaciju Grčke te je u devet nastupa zabio tri gola.
Transfermarkt mu tržišnu vrijednost procjenjuje na 28 milijuna eura.
