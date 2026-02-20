Zvijezda Genka: Teren na Maksimiru bio je kaša

U pobjedi 3:1 protiv Dinama u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europa lige upisao je asistenciju za prvi pogodak i sudjelovao u akciji za drugi, nakon čega su Belgijci već do 21. minute imali 2:0.

VIDEO / Šok na Maksimiru, Dinamo pred katastrofom: Genk rano poveo s 0:2 ‘Dinamove šanse za prolaz su mizerne, Kovačević bi mogao nešto naučiti od Sancheza’

Genk je tako napravio velik korak prema prolasku prije uzvrata u četvrtak, a pobjednika ovog para u sljedećoj fazi čekaju Roma ili Freiburg.

Susret u Zagrebu igrao se po jakoj kiši, a mladi Grk je za Het Laatste Nieuws opisao kako je bilo nastupati u takvim uvjetima: