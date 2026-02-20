‘Dinamove šanse za prolaz su mizerne, Kovačević bi mogao nešto naučiti od Sancheza’

Podijeli :

Dinamo je u play-offu za plasman u osminu finala Europa lige poražen s 1:3 na Maksimiru od Genka. Gosti su poveli u 15. minuti preko Bryana Heynena, a već šest minuta poslije Zakarija El Ouahdi povisio je na 0:2. Uoči odmora Dion Drena Beljo smanjio je na 1:2 i vratio neizvjesnost, no u završnici susreta El Ouahdi je svojim drugim golom potvrdio pobjedu za konačnih 1:3. U večernjem terminu, Rijeka je s 1:0 slavila na Cipru kod Omonije u play-offu za plasman u osminu finala Konferencijske lige majstorijom Daniela Adua-Adjeija u 86. minuti. Povodom toga, u emisiji JutroSK naš Josip Juraj Pajvot s novinarom Jutarnjeg lista, Tomislavom Juranovićem, prokomentirao je sinoćnje utakmice hrvatskih predstavnika u Europi. Pogledajte!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.