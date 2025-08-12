SHELBOURNE – RIJEKA (20.45) Đalović spašava sezonu u ratobornom Dublinu

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Nogometaši Rijeke nakon što su u prvom susretu šokantno izgubili 2:1 na Rujevici, moraju odigrati svoju najbolju utakmicu ove sezone i nadati se da će im to biti dovoljno. Bolji iz ogleda Shelbournea i Rijeke u četvrtom pretkolu Europa lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja Wolfsbergera i PAOK-a (rezultat prve utakmice - 0:0), dok će se poraženi preseliti u četvrto kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu i ondje igrati protiv boljeg iz ogleda Linfielda i Vikingura (Vikingur ima 2:1 nakon prvog susreta).