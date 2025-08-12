UŽIVO

SHELBOURNE – RIJEKA (20.45) Đalović spašava sezonu u ratobornom Dublinu

Europa League 12. kol 202517:11 0 komentara
Nogometaši Rijeke nakon što su u prvom susretu šokantno izgubili 2:1 na Rujevici, moraju odigrati svoju najbolju utakmicu ove sezone i nadati se da će im to biti dovoljno. Bolji iz ogleda Shelbournea i Rijeke u četvrtom pretkolu Europa lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja Wolfsbergera i PAOK-a (rezultat prve utakmice - 0:0), dok će se poraženi preseliti u četvrto kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu i ondje igrati protiv boljeg iz ogleda Linfielda i Vikingura (Vikingur ima 2:1 nakon prvog susreta).

16:58

Janković i dalje u kadru

Nogometaši Rijeke stigli su Dublin, gdje će u utorak od 20:45 igrati protiv Shelbournea u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Europa lige. Tu su nove informacije o kadru Rijeke.

16:56

Kako su oni pobijedili nas, tako mi želimo njih

Trener Rijeke, Radomir Đalović, najavio je uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Europske lige protiv Shelbournea.

16:54

Trener Shelbournea: Fruka se moramo jako paziti

Hrvatski prvaci su otputovali put Dublina, a domaći je susret najavio trener Shelbournea Joey O’Brien. 

16:53

Što kažu kladionice?

Prema koeficijentima koje su kladionice postavile, Rijeka je favorit za pobjedu, ali Shelbourne je blagi favorit za prolazak.

Ishod utakmice:

  • Shelbourne - 6.00
  • Remi - 4.10
  • Rijeka - 1.70

Prolazak: 

  • Shelbourne - 1.85
  • Rijeka - 1.90
16:52

Tko sudi?

Marian Barbu iz Rumunjske bit će glavni sudac.

