Riječki heroj: Čeka nas pakao u Solunu, u HNL-u smo krenuli labavo

HNK Rijeka

Rijeka je na Rujevici slavila protiv PAOK-a 1:0 u prvoj utakmici play-offa Europa lige. Pogodak vrijedan prednosti postigao je Luka Menalo u 39. minuti. Uzvrat se igra za tjedan dana u Solunu s početkom u 19:30. Pobjednik dvomeča ide u skupinu Europa lige, dok će poraženi nastaviti europsku sezonu u Konferencijskoj ligi.

Utakmicu je komentirao riječki junak i strijelac jedinog pogotka, Luka Menalo:

“Ovo je bila naša odlična utakmica. PAOK je stvarno dobar. Možda se to nije danas ni vidjelo jer smo mi odigrali fenomenalnu utakmicu. Ali kad popustimo sa snagom, onda smo osjetili njihovu kvalitetu. Mislim da smo morali zabiti još jedan gol. Mi smo radna ekipa i tako smo osvojili prvenstvo. Radimo svi za jednog i jedan za sve. Niko me odlično pronašao”, rekao je pa dodao:

“Imao sam prilika glavom, malo mi je trebalo koncentracije još da zabijem još koji gol. Sve što smo se dogovorili u svlačionici prenijeli smo na teren. Ivanušec je stvarno dobar, kao i igrač s brojem 65. Čeka nas pakao u Grčkoj, a pripremamo se i za Varaždin u prvenstvu, u kojem smo krenuli labavo. Hrvatski klubovi nisu dobri u Solunu, ali nadam se da ćemo mi prekinuti taj niz.”