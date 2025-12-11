Navijači Dinama: Treneru, hvala i zbogom!

Navijači Dinama su izrazili nezadovoljstvo na društvenim mrežama nakon teškog poraza od Betisa.
U susretu šestog kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pred 11.000 gledatelja izgubili od Real Betisa sa 1-3 upisavši i treći poraz u nizu.
Golove za Betis zabili su Sergi Dominguez (31-ag), Rodrigo Riquelme (34) i Antony (38), dok je strijelac za Dinamo bio Niko Galešić (89).
Nakon što je u prva tri kola osvojio sedam bodova, Dinamo je u iduća tri nastupa upisao tri teška poraza s gol razlikom 1-10 ugrozivši plasman u drugi krug natjecanja. Dinamo je otvorio natjecanje pobjedama protiv Fenerbahčea (3-1) i Maccabi Tel Aviva (3-1), te remijem protiv Malmoa (1-1). Međutim, uslijedile su tri “pljuske”, domaći poraz od Celte (0-3), zatim debakl u Lilleu (0-4), te neugodnih domaćih 1-3 protiv Betisa.
Poslije utakmice protiv Betisa, navijači Dinama izrazili su svoje nezadovoljstvo u komentarima na društvenim mrežama. U nastavku prenosimo neke od komentara koji su prikupili najviše reakcija:
- “Jakir je ovog istog Betisa izbacio prije nešto više od godinu i pol dana. Taj isti Jakir je (unatoč kritikama) inzistirao i na Hoxhi, jeftinom krilu iz Belupa. Ove sezone nam je taj Hoxha korisniji od svih ovih novopridošlih pojačanja. Jakir je znao svoj posao i danas to dokazuje u Engleskoj, a mi smo ga potjerali zbog jedne jedine utakmice, iako nam je donio duplu krunu i 40 milijuna od lige prvaka koje i dan danas Boban troši. Jakire, oprosti im jer nisu znali što čine!”
- “Ovo je novo normalno da se više niti ne živciram. Lik nas je unazadio deset godina. Postali smo kanta za nabijanje bez igre i jasne ideje. Ostati će upamćen kao jedan od najlošijih trenera Dinama u novijoj povijesti.”
-
“Dam se kladiti da ce Kovacevic izjaviti da moramo biti svjesni da smo još uvijek ekipa u stvaranju. I da drugo poluvrijeme pokazuje da i nije to tako loše (pri tome će prešutiti da je Betis stao na kočnicu i poštedio nas sedam komada)”
- “Kad su bile u pripreme u Sloveniji, kad su se mučili s Bravom, Radomljem, Ajdovščinom i sličnima i kad sam govorio da od ovog Dinama nema ništa, svi su me ušutkivali i govorili da je momčad nova, da dečkima treba vremena da se uigraju i da Boban radi dobar posao. Eto, sad se vidi Bobanov dobar posao…”
- “Ova ekipa osim što je promašena je i pošteno kolektivno istraumatizirana i plaha. Nikakve progresije tu neće biti, ovo nije dio procesa kak Boban veli, ovo je konačna razina. Ak ne dođe 5-6 novih igrača radi radikalne promjene mentaliteta i trener od ove razbijene vojske ne treba ništa očekivati.”
- “Treneru, hvala i zbogom.”
- “Ne boli poraz već suhi dres!!”
- “Gospodine Kovačević ako imate imalo srama,karaktera,morala podnesite ostavku i poštedite Dinamo,sebe i sve nas koji volimo Dinamo daljnjih blamaža i blijedih partija.”
- “Ljubičić ne igra obranu, ne zna prema naprijed, nema desnu nogu, nema lijevu nogu, nema duel igru, ne zna igrat glavom ali sve u svemu nije loš igrač.”
- “Oprosti im Jakire nisu znali sta čine (ili možda jesu). A Doktor Bruno je postavio dijagnozu prije pola godine, ali nije rekao terapiju”
