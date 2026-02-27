Navijači Dinama podijeljeni oko Stojkovića, ali zato su ‘pokidali’ jednog drugog igrača

Podijeli :

David Catry Isosport via Guliver Images

Nakon Dinamova oproštaja od Europa lige navijači su na društvenim mrežama jasno izrazili nezadovoljstvo pojedinim trenerskim potezima, ali i igračima.

Iako je izborio produžetke, Dinamo je u dodatnih pola sata krahirao protiv Genka koji je s 3:3 i ukupnih 6:4 izborio sljedeću rundu Europa lige.

Plavi su se tako oprostili od Europe i do kraja sezone okreću se domaćem prvenstvu i Kupu.

Dinamovi su navijači na službenoj stranici kluba na Facebooku izrazili razočaranje i ogorčenost porazom, a glavne su teme bile dva gola Luke Stojkovića u regularnom dijelu i onda njegovo isključenje u produžetku.

Velik broj navijača je kritizirao Stojkovića, iako je bilo i onih koji su mu stali u obranu.

“Jesi dao 2 gola bez daljnjeg ti udaraš namjerno igrača po licu, tako bi isto protiv Gorice dva put namjerno jednom drugi žuti karton mogu shvatit jednom crveni karton, ne tri puta u godini dana daje 5 put crveni u 90 min ne bi nista reko ne 15 min do kraja kao sinoć.”

VEZANA VIJEST VIDEO / Dinamo nije preživio ludi triler u Belgiji, pogledajte sve golove VIDEO / Stojković opalio šamar protivniku i zaradio crveni u Belgiji!

“Ne razapinjite Stojketa! Da je više takvih klasa barem….”

“Nije zaslužio ni na tribini biti ponašanjem”

“Zakasni kod primljenog gola, pa zabije penal! Pa zabije golčinu i taman kad pomisliš da bude od njega igrač on ovak pljune na vlastitu ekipu s još jednim idiotskim crvenim kartonom!”

“Nije Stojković niš kriv, i ja bi poludio da sam na njegovom mjestu. Čovjek se trudi za 5 igrača, da bi naš magični trener prodao utakmicu s uvođenjem Varele koji je igrač manje na terenu i koji je glavni krivac za gol. Fuj.”

“Stojković je trebao biti zamijenjen 20 min prije on više nije mogao prdnut i onda je od nemoći dobio crveni to je Kovačević trebao prepoznat. Bolji je prošao dalje, a Dinamo da se sjetio u prvoj utakmici da se u Europi mora dati puno više nego u HNL-u prošao bi.”

“Sad Stojković ne valja? Da nema Stojkovića u prvih 90 bi bilo gotovo”

“Zašto Stojke zašto najbolji si bio i takvu glupost napraviš… Varela nije ovaj sport za tebe. Idemo po tu ligu i kup te napokon golman bravo Livi!”

Kao što ste mogli primijetiti, već se kroz komentare nazire novi krivac među navijačima – Cardoso Varela. Njega su posebno uzeli na zub:

“Ajmo i ovako reći. Varela, izrazito neinteligentan, nemoćan i katastrofa od igrača! Bez obzira na godine, nikad igrač!”

“Dajte Varelu pošaljite negdje jedno 2 godine jer nije za ovaj rang nogometa”

“Ovaj Varela je dva igrača manje za Dinamo”

“Varela je toliko netalentiran da je to užas, bilo koga da su iz škole nogometa doveli bio bi bolji”

“Varela asistirao za gol ali protivnicima”

“Varela nek ide u Kustošiju tamo protivnicima dodavati loptu. Koja napuhana priča. Stojkovića bi izbacio u drugu momčad do kraja sezone”

“Varelu zamotat u 100 eura i ostavit negdje u Belgiji”

Dakle, jasno je kako su Dinamovi navijači razočarani, svjesni da se ovaj meč mogao proći iako je Genk ozbiljna momčad. Očito kako sadašnji roster momčadi Marija Kovačevića nije dovoljno zreo i iskusan za izvući “na mišiće” ovakve tijesne utakmice. Neki “senatori” iz prošlih sezona možda bi dobro došli, ali…