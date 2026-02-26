VIDEO / Dinamo nije preživio ludi triler u Belgiji, pogledajte sve golove

Podijeli :

Dinamo se nije uspio plasirati u osminu finala Europske lige, Plavi su nakon produžetaka odigrali 3:3 u Belgiji, no u Zagrebu je Genk slavio 3:1. U završnici prvog poluvremena zabio je Bakrar za vodstvo Plavih, no u 51. minuti izjednačio je Sor. Samo šest minuta kasnije Stojković je siguran s bijele točke za 2:1, a novim fantastičnim golom u 75. minuti donio je i produžetke. A onda se u produžecima dogodio crveni Stojkoviću, te autogolom Vinlofa i golom Heymansa Genk je prošao dalje.