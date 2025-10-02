Ljubičić: Kod prvog gola bilo je malo sreće, ali za drugi sam osjetio taj kut

Podijeli :

Nogometaši Dinama ostvarili su i drugu pobjedu u grupnoj fazi Europa lige. U Bačkoj Topoli svladali su Maccabi Tel Aviv rezultatom 3:1, čime su nakon dva kola ostali maksimalni.

Strijelci za Dinamo bili su Mateo Lisica u 16. minuti te Dejan Ljubičić, koji je pogodio u 19. i 72. minuti. Jedini gol za izraelsku momčad postigao je Saied Abu Farchi u 14. minuti. Ovim trijumfom Dinamo je preuzeo vrh ljestvice u svojoj skupini Europa lige.

Nakon utakmice izjavu je dao dvostruki strijelac, Dejan Ljubičić.

“Znali smo kakva su ekipa, jako su dobri, što smo i osjetili na terenu. Odigrali smo jednu top utakmicu i uzeli tri boda, što je najvažnije. Imali smo problema u prvom poluvremenu s build-upom, ali smo se uspjeli izvući, pobijedili smo i imamo šest bodova.

Naši stoperi odradili su dobar posao, znali smo kakva ekipa nam slijedi, odradili smo utakmicu stvarno momački. Prvi gol? Možda je bilo malo sreće, ali sam za drugi htio da je otišao u taj kut. Drago mi je zbog toga, ali i zato što smo pobijedili.”