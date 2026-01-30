Kakav je Genk? Dvostruko skuplji od Dinama, ali tek 11. momčad Belgije

Podijeli :

AP Photo/Omar Havana by Guliver

Dinamo će u doigravanju za osminu finala Europa lige odmjeriti snage s belgijskim Genkom.

Prvi susret na rasporedu je u četvrtak 19. veljače u Zagrebu, dok će se uzvrat igrati tjedan dana kasnije u Belgiji. U ždrijebu je Dinamo mogao izvući i Bolognu, no kuglice su ga spojile s Genkom.

Belgijski klub ligašku fazu završio je na devetom mjestu sa 16 osvojenih bodova. U Europi je upisao pobjede protiv Malmöa, Basela, Utrechta, Brage i Rangersa, remizirao s Betisom te izgubio od Ferencvaroša i Midtjyllanda. Prema Transfermarktu, vrijednost momčadi procjenjuje se na 143 milijuna eura, što je više nego dvostruko u odnosu na Dinamovih 61 milijun.

Unatoč solidnim europskim rezultatima, Genk ne pruža uvjerljive partije u domaćem prvenstvu. Trenutačno je na 11. mjestu ljestvice i bez pobjede je u posljednjih šest kola, dok za vodećim Unionom SG-om zaostaje čak 20 bodova. Imaju identičan učinak kod kuće i u gostima – po tri pobjede, četiri remija i četiri poraza – uz gol-razliku 29:34.

Genk je ispao i iz Kupa, gdje ih je eliminirao Anderlecht. Ukupno su ove sezone odigrali 34 utakmice, slavili 13 puta i doživjeli 12 poraza. Da sezona ne ide prema planu potvrđuje i promjena na klupi sredinom prosinca. Thorsten Fink smijenjen je 15. prosinca nakon godinu i pol dana, a tjedan dana kasnije preuzeo ga je Nicky Hayen, koji je nedugo prije toga dobio otkaz u Club Bruggeu, gdje su se već odlučili za dolazak Ivana Leke iz Genta.

Najvrjedniji igrač Genka je 18-godišnji grčki veznjak Konstantinos Karetsas, procijenjen na 28 milijuna eura. Ove sezone upisao je 12 asistencija i tri pogotka. Momčad ima čak 15 stranaca i devet reprezentativaca, a najbolji strijelac je južnokorejski napadač Hyeon-gyu Oh s deset postignutih golova.