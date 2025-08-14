Igor Štimac pobjedom na Islandu osigurao europsku jesen sa Zrinjskim!

Podijeli :

Hrvatski strateg je ostvario zadani cilj.

Prvak Bosne i Hercegovine, HŠK Zrinjski Mostar, osigurao je plasman u europska natjecanja nakon velike pobjede u gostima nad islandskim Breidablikom rezultatom 2:1.

Ovim trijumfom momčad Igora Štimca izborila je play-off Europa lige, a i u slučaju poraza u toj fazi natjecanja, imat će zajamčeno mjesto u ligaškoj fazi Konferencijske lige, što klubu donosi najmanje 3.2 milijuna eura nagradnog fonda.

Put do povijesnog uspjeha nije bio jednostavan. Nakon što je u prvoj utakmici u Mostaru odigrao tek 1:1, Štimac nije skrivao razočaranje. Bio je to neuvjerljiv debi bivšeg izbornika hrvatske reprezentacije na klupi Plemića.

No, u uzvratu na Islandu njegova je momčad odigrala znatno odlučnije. Zrinjski je poveo već u 7. minuti golom kapetana Nemanje Bilbije, a prednost je povećana početkom drugog dijela kad je domaći branič Valgeir Valgeirsson nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu. Islanđani su smanjili na 2:1 u 61. minuti preko Höskuldura Gunnlaugssona, koji je pogodio iz jedanaesterca, no rezultat se više nije mijenjao.

Za Štimca je ovo bila tek druga utakmica na klupi mostarskog sastava. Preuzeo je momčad nakon odlaska Marija Ivankovića, koji je prošle sezone osvojio naslov prvaka, ali je smijenjen nakon ispadanja od Slovana Bratislava u drugom pretkolu Lige prvaka. Novi trener odmah je na početku mandata dobio veliki izazov – izboriti europsku jesen – što je sada i ostvareno.

Zrinjskom sada slijedi posljednja prepreka na putu prema skupinama Europske lige, nizozemski Utrecht, koji je protiv švicarskog Servettea prošao dalje s ukupnih 52, gostujuću 3-1 pobjedu iz prve utakmice nizozemski je sastav potvrdio uspjehom od 2-1 na svom terenu u četvrtak.