Idući Dinamov protivnik slavio ludim preokretom u utakmici sa sedam golova

FCSB je poveo u 11. minuti preko Siyabonga Ngezane, no Nizozemci su preokrenuli rezultat golovima Caspera Tengstedta (41.), Quintena Timbera (44.) i Lea Sauera (51.).

Već u 54. minuti Mihai Toma smanjio je na 2:3, a završnica je potpuno pripala Rumunjima. Mamadou Thiam poravnao je u 87., a Florin Tănase donio pobjedu u petoj minuti sudačke nadoknade.

To je druga pobjeda FCSB-a, dok je Feyenoord doživio čak peti poraz. Rumunji su sada 27. sa šest bodova, Dinamo je 25. sa sedam, a obje momčadi nalaze se izvan pozicija koje vode u nokaut-fazu.

Susret Dinama i FCSB-a na rasporedu je 22. siječnja na Maksimiru, a tjedan kasnije Modri gostuju kod Midtjyllanda.