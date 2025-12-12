Marca katastrofalno ocijenila dinamovce i posebno ‘počastila’ jednog igrača

Dinamo je na Maksimiru poražen 1:3 od Betisa u šestom kolu Europa lige.
Gosti su poveli autogolom Sergija Domingueza u 31. minuti, a samo tri minute kasnije Rodrigo Riquelme povećao je prednost. Antony je u 38. minuti zabio za 0:3 i riješio utakmicu. Jedini pogodak za Dinamo postigao je Niko Galešić u 89. minuti. Modre u siječnju još čekaju dvoboji protiv FCSB-a i Midtjyllanda.
Španjolska Marca u svom je izvještaju samo dvojici Dinamovih startera, Josipu Mišiću i Marku Soldi, dodijelila prolazne dvije zvjezdice. Od pričuva, istu su ocjenu dobili već spomenuti Galešić i Sandro Kulenović.
Čak osam igrača iz početne postave dobilo je samo jednu zvjezdicu, što se smatra slabom izvedbom. Poseban kuriozitet je ocjena Scotta McKenne, koji nije dobio ni tu minimalnu zvjezdicu – Marca ga je označila crticom, što označava izvedbu ispod svakog minimuma. U izvještaju se posebno ističe njegova pogreška kod drugog gola Betisa.
“Vraćanje McKenne prema golmanu Filipoviću, koji je bio izvan kaznenog prostora, završilo je izbijenom loptom pred šesnaestercem. To je Antony kaznio golom kojeg je postigao lobom”, piše Marca.
Marca inače procjenjuje igrače kroz sustav od jedne do tri zvjezdice: jedna označava slabu partiju, dvije solidnu odnosno dobru, dok tri zvjezdice predstavljaju odlično, vrhunsko izdanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!