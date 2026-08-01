Hajdukov trener otkrio u kakvom je stanju Šotiček i konkurira li za Varaždin

Podijeli :

Ante Roca / HNK Hajduk

Navijači Hajduka, ali jasno i trener Gonzalo Garcia, željno iščekuju debi Marina Šotičeka koji bi trebao biti pravo pojačanje na krilnoj poziciji. Hoće li se to dogoditi već ovog vikenda?

Dolazak Marina Šotičeka u Hajduk, pa makar i “samo” na posudbu, ohrabrio je navijače splitskih Bilih. Nakon ovoljetnih odlazaka Ante Rebića i Ikera Almene, a onda i teške ozljede Roka Brajkovića, momčad vapi za jednim kvalitetnim krilnim igračem.

VEZANA VIJEST Garcia o smjeni i statusu Livaje: ‘Kopamo vlastiti grob ako ovo ne napravimo’ Šotiček nakon potpisa za Hajduk: ‘Mislim da ću se uklopiti u Garcijine zamisli’

Upravo bi Šotiček (21), koji je stigao na posudbu iz Basela, trebao popuniti tu veliku rupu i iznova si pokrenuti karijeru koja je odlaskom u švicarski gigant malo zapela u razvoju.

Njegov debi očekuje se uskoro, tim više što je, prema riječima trenera Gonzala Garcije, fizički posve spreman.

“Jučer (op.a. petak) je radio individualno, danas će prvi put trenirati s momčadi. Putovat će s nama i nastupit će. Vidjet ćemo koliko će dobiti minuta. Trenirao je već sa svojom momčadi, spreman je”, kazao je Garcia na konferenciji za medije uoči utakmice prvog kola SHNL-a u Varaždinu u nedjelju.