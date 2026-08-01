Jandroković čestitao hrvatskim veslačkim posadama na bronci na EP-u

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je čestitku hrvatskim reprezentativnim veslačkim posadama u dvojcu na pariće i četvercu na pariće u povodom osvajanja brončanih odličja na Europskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Vareseu, u kojoj stoji:

“Dragi Valente i Martine, vaša vještina i usklađenost u čamcu i nova medalja ponovno su nas izuzetno obradovale. Osvojiti ukupno dvadeset četvrto odličje s europskih i svjetskih prvenstava te olimpijskih igara pothvat je koji još jednom potvrđuje zaista rijetko viđen rezultatski kontinuitet. Vaše htijenje, psihološka i tehnička sprema zbog kojih ste toliko dugo u samom vrhu europskog i svjetskog veslanja uvijek nas iznova oduševljavaju. Jednako velik ponos i veselje donijela nam je i posada našeg novog četverca na pariće. Dragi Damire, Ivane, Gorane i Roko, osvajanjem današnje bronce pokazali ste kako se kroz izvrstan spoj dugogodišnjeg iskustva i neprijeporne mladenačke energije može stići do europskog postolja. Naročito nas raduje spoznaja da Hrvatska ima novu, snažnu i poletnu momčad koja zasigurno jamči svijetlu budućnost i nove vrhunske dosege našeg veslanja. Dragi naši veslači, hvala vam što ste svim ljubiteljima sporta u domovini priuštili još jedan dan ispunjen ponosom. Vaš današnji uspjeh najljepše je svjedočanstvo novim naraštajima mladih sportaša da se uz jasan fokus i predani rad mogu ostvariti iznimni rezultati. Neka vas i u nastavku karijere prati obilje zdravlja i motivacije na putu do novih velikih ostvarenja”, stoji u priopćenju.