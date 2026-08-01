Dinamov suparnik iznenadio navijače: Kauno čini sve da ima što glasniju podršku na Maksimiru

Podijeli :

Igor Kupljenik/Sports Press Photo via Guliver Image

Uoči prve utakmice 3. pretkola Lige prvaka protiv Dinama na Maksimiru, litavski prvak Kauno Žalgiris povukao je potez koji je oduševio njihove pristalice.

Klub koji s klupe predvodi hrvatski stručnjak Željko Sopić odlučio je nagraditi svoje najvjernije navijače za podršku u dosadašnjem dijelu europskih kvalifikacija.

San snova: Pogledajte s kime bi Dinamo mogao igrati u Ligi prvaka Dinamo Beljinim golovima svladao Slaven na otvaranju HNL-a

Litavci su, naime, navijačima ponudili jedinstvenu priliku — put u Zagreb istim čarter-letom u kojem će se nalaziti igrači i stručni stožer!

Cijena ovog nesvakidašnjeg putničkog aranžmana iznosi svega 150 eura. U taj je iznos uključen povratni let na relaciji Kaunas – Zagreb (od ponedjeljka do srijede), dok su smještaj i ulaznice za maksimirski dvoboj navijači dužni organizirati u vlastitoj režiji, piše Germanijak.

Uzimajući u obzir redovne komercijalne linije i cjelokupnu logistiku, riječ je o iznimno pristupačnoj ponudi koja će sigurno izazvati veliki interes. Budući da je broj mjesta u zrakoplovu s momčadi ograničen, klub je pozvao sve zainteresirane da se što prije prijave putem službenog e-maila i osiguraju svoje mjesto uz Sopićevu momčad na letu za Hrvatsku.