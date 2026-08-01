WRC Promoter dobio novog vlasnika: FIA sklopila “posao stoljeća za reli”

Međunarodna automobilistička federacija potvrdila je da su francuska automobilsko-tehnološka platforma Cosmobilis i privatni investitor Park Square Capital preuzeli tvrtku WRC Promoter GmbH, čime su preuzeli komercijalna prava za Svjetsko prvenstvo u reliju (WRC) i za Europsko prvenstvo u reliju (ERC).

Riječ je o najvećem komercijalnom ugovoru u povijesti oba prvenstva, koji označava početak nove razvojne faze za svjetski i europski reli te otvara put najvećim promjenama u prvenstvu u posljednjih nekoliko desetljeća.

Pregovori o preuzimanju trajali su dvije godine, a novi vlasnici najavili su snažniji razvoj prvenstava, veća ulaganja u digitalne sadržaje, širenje globalne publike te unapređenje iskustva navijača, dok će Federacija dodatno ojačati svoju ulogu kroz povećanu vidljivost i osnivanje novog FIA Growth Funda, namijenjenog razvoju relija diljem svijeta.

Dogovor dolazi u ključnom trenutku za WRC, koji se priprema za jednu od najvećih regulatornih reformi u svojoj novijoj povijesti. Nova generacija tehničkih pravilnika (WRC27), koja stupa na snagu 2027. godine, trebala bi sport učiniti sigurnijim, konkurentnijim i financijski pristupačnijim proizvođačima i timovima. Cilj novih pravila je otvoriti vrata većem broju proizvođača i momčadi u najvišoj Rally1 kategoriji, čime bi Svjetsko prvenstvo u reliju trebalo dobiti znatno snažniju konkurenciju i atraktivnije prvenstvo.

Istodobno, novi FIA Growth Fund dodatno će potaknuti razvoj relija od najviše natjecateljske razine do lokalnih prvenstava.

Predsjednik FIA-e Mohammed Ben Sulayem ugovor je nazvao “poslom stoljeća za reli”.

“Ova investicija znak je povjerenja u budućnost našeg sporta, čija globalna popularnost i dalje raste”, rekao je Ben Sulayem.

Potpredsjednik FIA-e za sport Malcolm Wilson, koji je vodio pregovore, poručio je kako u više od četiri desetljeća provedenih u reliju nije svjedočio ulaganjima ovakvih razmjera.

Nova uprava WRC Promotera, predvođena izvršnim direktorom Éricom Boullierom – koji je ranije u Formuli 1 vodio momčadi Lotusa i McLarena – najavila je da će poseban naglasak staviti na približavanje sporta navijačima kroz inovativne digitalne sadržaje, snažniji storytelling o vozačima, timovima i utrkama te nove višekanalne medijske formate.

Promjena vlasničke strukture važna je i za budućnost WRC Croatia Rallyja, jednog od najznačajnijih međunarodnih sportskih događaja u Hrvatskoj. Hrvatska već ima potvrđeno mjesto u kalendaru Svjetskog prvenstva za 2027. godinu, dok je za razdoblje od 2028. do 2030. godine ugovorena opcija nastavka suradnje s promoterom, čija realizacija ovisi o ispunjenju ugovornih obveza i osiguranju potrebnih jamstava.

“Nakon uspješno organiziranih ERC Croatia Rallyja 2025. i WRC Croatia Rallyja 2026., pred nama je još jedno izdanje u sklopu postojećeg trogodišnjeg ciklusa suradnje s WRC Promotorom, koje će se održati 2027. godine. Dosadašnja organizacija natjecanja Europskog i Svjetskog prvenstva osigurala nam je mogućnost nastavka suradnje i za razdoblje od 2028. do 2030. godine. Zahvalni smo Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu turizma i sporta te svim partnerima na potpori koju nam pružaju posljednjih godina, jer bez njih ovaj projekt ne bi bio moguć. Vjerujemo da ćemo uskoro definirati i model financijske potpore za naredno razdoblje, budući da je WRC događaj koji Hrvatskoj donosi višestruke gospodarske i promotivne koristi. Nadamo se da će se odluke potrebne za održavanje WRC-a u Hrvatskoj od 2028. do 2030. donijeti u razumnom roku kako bismo na vrijeme mogli planirati buduća izdanja i nastavili razvijati jedan od najznačajnijih i globalno najpraćenijih međunarodnih sportskih događaja u Hrvatskoj”, izjavio je Daniel Šaškin, predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja.

Predsjednik Uprave Cosmobilisa Jean-Louis Mosca poručio je kako preuzimanje predstavlja važnu prekretnicu za kompaniju te da WRC i ERC vidi kao međunarodnu platformu koja povezuje proizvođače, tehnologiju, medije i navijače. Martino Ghezzi iz Park Square Capitala istaknuo je da će, uz financijska ulaganja, njihova tvrtka pružiti i stratešku podršku daljnjem razvoju oba prvenstva.

Preuzimanjem WRC Promotera otvoreno je novo poglavlje u razvoju svjetskog relija. Uz snažna financijska ulaganja, tehnološke inovacije i novu razvojnu strategiju, cilj novih vlasnika je dodatno povećati globalnu popularnost WRC-a i ERC-a te osigurati njihov dugoročan rast.