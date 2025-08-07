Đalović: Ispričavam se, bili smo loši

Podijeli :

HNK Rijeka

Nogometaši Rijeke iznenađujuće su poraženi od irskog Shelbournea s 1:2 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Europsku ligu odigranoj u srijedu na Rujevici te će za šest dana morati pobijediti na uzvratu u Dublinu da bi se plasirali u zadnje pretkolo ovog natjecanja.

Rijeka je povela u 56. minuti golom Nike Jankovića iz kaznenog udarca, a preokret i pobjedu irskom prvaku donijeli su Sam Bone i John Martin golovima u 58. i 70. minuti.

Trener Rijeke Radomir Đalović nakon ovog poraza održao je i press konferenciju.

“Dogodio se jako bolan poraz. Imali smo problema s ozljedama, nedostajala su nam tri-četiri igrača, a tijekom utakmice ozlijedio se i Majstorović. Zabijemo gol, a onda primimo neshvatljive pogotke iz centaršuteva, radimo pogreške koje smo se dogovorili da nećemo raditi i u situacijama na koje moramo paziti. Bili smo kao blokirani”, rekao je Đalović pa dodao:

“Nismo imali ideju protiv niskog bloka, udarali smo glavom o zid. Uopće nismo koristili visokog Jurića u kaznenom prostoru i radili smo previše tehničkih pogrešaka. Time smo dali Ircima samopouzdanje”, istaknuo je.

Vjeruje da se u uzvratu u Dublinu može doći do pobjede s nekoliko oporavljenih igrača, kao i vraćanjem Tonija Fruka te Gabriela Rukavine u kadar nakon odrađene suspenzije zbog crvenih kartona..

“Bili smo loši, ispričavam se navijačima i moramo preuzeti odgovornost, ja prvi. Opet, vjerujem da ćemo biti pravi i da možemo pobijediti u Dublinu. Gore ćemo imati pet, šest igrača koji su nam nedostajali”, rekao je Đalović.

Odgovorio je i na pitanje je li nedostajalo europskog iskustva u momčadi.

“Moguće, ali nismo imali izbora. Nismo imali ni Petroviča, ni Fruka, nije bilo Rukavine, ozlijedio se Majstorović… Opet, imali smo nekoliko iskusnih igrača. Međutim, poanta je bila da nismo bili dobri.

Nervoza kod igrača i puno grešaka? Slažem se! Napravili smo puno tehničkih pogrešaka. Ne znam je li u pitanju pritisak ili nešto drugo. Time smo dali Ircima samopouzdanje. Nismo dobro reagirali.”

Uzvrat protiv Shelbournea je idući utorak (20.45 sati), a prije toga Rijeku čeka susret s Osijekom u subotu od 21 sat u sklopu 2. kola HNL-a.

“Napravit ćemo analizu i izvući pouke. Imamo brzo drugu utakmicu da se probamo izvući. Osijek je pokazao protiv Dinama koliko je dobar, neće biti lako”, zaključio je Đalović.