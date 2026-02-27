Bračun za SK otvoreno o Dinamu: ‘Podrška Bobana treneru je pravi put da se ostvari uspjeh u Europi’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Nakon još jednog bolnog europskog oproštaja Dinamo je ostao bez plasmana u osminu finala Europa lige. Iako su u Belgiji protiv Genka odigrali spektakularnih 3:3 nakon produžetaka, poraz 3:1 u Zagrebu pokazao se presudnim. Dinamo je imao trenutke nade – Bakrar je u završnici prvog dijela donio vodstvo, Sor je početkom nastavka izjednačio, a Stojković najprije realizirao kazneni udarac za 2:1, pa fantastičnim pogotkom u 75. minuti izborio produžetke. No, isključenje Stojkovića u dodatnih 30 minuta, autogol Vinlöfa i pogodak Heymansa zapečatili su sudbinu Plavih.

Svoj pogled na novo europsko razočaranje za Sport Klub dao je Milivoj Bračun, legendarni Dinamov nogometaš, koji je analizirao ključne trenutke dvomeča, psihološki pad u produžecima te širu sliku još jednog neuspjelog pokušaja Modrih da prezime u Europi.

Gospodine Bračun, uzvratna utakmica protiv Genka bila je prava fajterska i malo je podsjetila na vašu šampionsku generaciju iz 1982.?

“Dečki su se očito odlučili potući, ali tako je trebalo biti u prvoj utakmici. OK, sad su u ovoj uzvratnoj utakmici dečki pokazali da protivnik nije baš tako jak kako je izgledao u Maksimiru u prvoj utakmici. Ušli su hrabro u ovu utakmicu i malo je falilo da prođu dalje, ali nažalost ništa od toga. Sad se treba okrenuti prvenstvu, što nam je svima koji volimo Dinamo najbitnije u ovom momentu. I ono što kao bivši igrač i trener mogu reći – trebaju puno više raditi na obrani jer to se vidi iz dvije utakmice u kojima smo primili čak šest golova, uz dodatak da je Livaković imao tri-četiri mrtve šanse koje je obranio. Ukratko, za Europu ovo nije dovoljno, ali za HNL po meni jest i mislim da ovakvim načinom igre neće biti problema. Ali kad primiš šest golova i još ti je Livaković najbolji igrač na terenu, onda nešto ne štima u obrani.”

Kako komentirate situaciju iz 105. minute kada je teren zbog crvenog kartona napustio Luka Stojković nakon što je udario u lice protivničkog igrača?

“A gledajte, to svakako nisu dobre stvari, ali što je tu je. Luka mora biti svjestan, pogotovo jer je ovu utakmicu odigrao odlično, da će biti provociran od strane protivnika. Nije ni prvi ni zadnji kojem se to dogodilo. No, isto tako Luka ili bilo koji drugi mladi igrač u tim situacijama mora zrelo reagirati, sazrijeti i oduprijeti se tome, ali ne na taj način kao što je napravio. Znači, mora mu biti poanta, zato što je igrao dobro, da ga zato tuku i provociraju. Da nije igrao dobro, nitko ga ne bi dirao. Je li tako? Znači tu situaciju, ako želiš biti najbolji, moraš biti i otporan na provokacije i na niske udarce.”

Kako općenito gledate na nastupe Dinama u Europi?

“Znači, izgubili smo od Betisa, izgubili smo od Celte, znači izgubili smo pet, šest utakmica, a recimo prije tri godine mi smo tom istom Genku dali tri komada. Jel’ tako? Znači, ova ekipa je u stvaranju i još će tu puno trebati poraditi da bi se vratili u Ligu prvaka i da budu konkurentni. Ovaj Dinamo treba vremena da opet ostavi traga u Ligi prvaka i trebat će vremena i strpljenja da se ova momčad stabilizira.”

Kakav tip igrača nedostaje ovom Dinamu da bi bio još moćniji i konkurentniji u Europi?

“Sigurno da treba još napadač, da treba poduplati po bokovima igrače i sigurno da treba još Mišiću pomoć, dakle jedan pravi defanzivni vezni. No, ako nemaš cojones, kako bi rekli Španjolci, onda ne možeš ni blizu Europe. A ova momčad to je pokazala tek u ovoj zadnjoj utakmici. A s druge strane u Maksimiru su totalno podbacili i toga svi moramo biti svjesni. Uz to su podbacili protiv Betisa i protiv Celte, a i protiv Lillea. Znači treba još puno raditi za Europu. A što se tiče hrvatskog prvenstva, to ćemo osvojiti, to nije problem.”

Mislite da ih Hajduk ne može ugroziti u HNL-u?

“OK, do petog mjeseca ima još dosta utakmica i mislim da Hajduk neće moći izdržati taj pritisak. Dinamo je bez daljnjega kvalitetniji. Za stvaranje šampionske atmosfere bilo bi super uzeti i Kup, dakle duplu krunu!”

Za kraj, vaš komentar na podršku Bobana treneru Kovačeviću, kojeg su mnogi mediji smjenjivali?

“Normalno da to podržavam i to kao bivši igrač i trener jer to je pravi pristup. Bodo, kojeg smo mi izbacili prije tri-četiri godine, ima trenera koji je osam godina tamo, ima kontinuitet i sad su hit. Upravo to mora biti smjer jer najlakše je promijeniti trenera. Dakle, podrška Bobana treneru je pravi put da se ostvari uspjeh u Europi već sljedeće sezone. Svi porazi u Europi ove sezone dovoljno govore, ali ova zadnja utakmica kod Genka je jedan znak da možeš, da se karakterno dižeš i da u glavi mentalno shvatiš da imaš kvalitetu. Slično je bilo kad je Bjelica slagao onu ekipu za Ligu prvaka koja je dobila i Chelsea i Tottenham. Znači isto je trebalo vremena da oni to prepoznaju i nakon toga su lakoćom osvajali prvenstva i kupove. Ukratko, kad pobjeđuješ onda i stvaraš pobjednički mentalitet.”