Erlićev klub uzeo bod u derbiju i zadržao vrh tablice u Danskoj

U nedjelju navečer odigran je danski derbi za vrh Superlige. U njemu su sudjelovali drugoplasirani Aarhus koji je ugostio lidera lige Midtjylland. Unatoč velikim očekivanjima, susret je završio 0:0 što je više pasalo gostujućoj ekipi koja ima bolju gol-razliku,

Do prošlog kola na vrhu je bio Aarhus, ali oni su ispustili prednost remijem protiv Nordsjaellanda, a to je iskoristio Midtjylland pobjedom protiv Sonderjyskea. Tako su na račun bolje gol-razlike preuzeli vrh danske Superlige.

U ovoj utakmici su osvojili bod na teškom gostovanju tri kola prije kraja. U sljedećem kolu Midtjylland dočekuje četvrtoplasirani Viborg dok će Aarhus ugostiti Sonderjyske.

Martin Erlić u ovom susretu je ostao na klupi što je dosta iznenadilo svih jer je hrvatski reprezentativac dosad bio stožerni član Midtjyllanda koji do kraja sezone osim borbe za naslov u Superligi ima i finale Landspokal Cupa protiv Kopenhagena za koji igra i hrvatski vratar Dominik Kotarski.

