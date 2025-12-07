Englezi o novom Gvardiolovom golu za City: ‘Odradio je svoje i u napadu i obrani’

Podijeli :

Manchester City slavio je na Etihadu protiv jednog od najvećih iznenađenja sezone u Premier ligi. Građani su na domaćem terenu slavili protiv Sunderlanda s 3:0.

Prvi gol za City zabio je Ruben Dias u 31. minuti da bi četiri minute kasnije Joško Gvardiol zabio novi gol za Građane Ovo mu je bio drugi gol u Premier ligi.

Treći i posljednji gol na utakmici postigao je Phil Foden. Ovim slavljem je City iskoristio poraz Arsenala kod Aston Ville te su sada smanjili zaostatak na samo dva boda.

Nakon utakmice, o Jošku Gvardiolu raspisali su se engleski mediji.

“Branio je vrlo pametno kako se ne bi ponovila luda druga poluvremena protiv Leedsa i Fulhama. Odradio je svoje i u napadu. U prvom je dijelu fino podigao loptu prema Haalandu, a potom je atletskim skokom i snažnim udarcem glavom zabio svoj drugi gol u tri utakmice”, piše Goal.

Manchester Evening News također mu je dao ocjenu sedam od deset.

“Odlična realizacija nakon kornera, iako je ubrzo nakon toga dobio žuti karton zbog nepromišljenog starta”, piše Manchester Evening News.

Navijačka stranica City Xtra dala mu je ocjenu 7.5/10.

“Jak u skoku, dominantan u duelima i zabio je drugi gol Manchester Cityja školskim udarcem glavom. Cijelo vrijeme miran i siguran”, stoji u opisu Gvardiolove partije.