Englezi: Loše vijesti za United, bivša zvijezda Reala želi ostati!

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Casemiro je 2022. stigao u Manchester City iz Real Madrida u transferu od 70 milijuna eura, a u Crvenim vragovima prima plaću od 360 tisuća eura tjedno.

Dvije i pol godine kasnije njegova vrijednost, prema Transfermarktu, iznosi 12 milijuna eura, a za United je odigrao 108 utakmica, postigao 15 i namjestio devet golova te navijači smatraju da mu više nije mjesto u klubu koji je nakon 25 kola Premier lige tek na 15. mjestu.

Daily Mirror je rastužio navijače viješću da Casemiro želi ostati na Old Traffordu.

U tekstu naslova “Još loših vijesti. Casemiro želi ostati!”, Englezi pišu:

“Casemiro je šokirao Manchester United objavom da želi ostati na Old Traffordu do kraja ugovora. On mu jamči 300 tisuća funti tjedno do ljeta 2026. To godišnje znači 15 milijuna funti, ali United je računao na to da će on otići i rasteretiti budžet za plaće.