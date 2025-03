EL: Sučić igrao u remiju s Unitedom, Feneru poraz, a Spursi sami sebi zabili za poraz

Nogometaši Rangersa i Lyona ostvarili su velike prednosti 3:1 gostujućim pobjedama protiv Fenerbahcea, odnosno FCSB-a u prvim utakmicama osmine finala Europske lige.

Rangers je u Istanbulu stigao do rane prednosti nakon niza grešaka domaće obrane koje je kaznio Dessers (6). Djiku (30) je nakon prekida poravnao na 1-1, no Černy (42) je svojim prvim golom ipak odveo goste do prednosti na poluvremenu. U nastavku je Rangers iz protunapada bio stalno opasan, a konačni rezultat postavio je Černy (81) svojim drugim golom.