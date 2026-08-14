Gledajte na SK: Zverev se vraća u njemačku reprezentaciju za okršaj s Hrvatskom

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AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Image

Treći tenisač svijeta i aktualni pobjednik Roland Garrosa Alexander Zverev odlučio je ponovno zaigrati za njemačku reprezentaciju u kvalifikacijskom meču protiv Hrvatske za plasmana na završni turnir Davis Cupa, koji će biti odigran 19. i 20. rujna u Halleu na tvrdoj podlozi.

Uz Zvereva, njemački izbornik Michael Kohlmann je za predstojeći dvoboj nominirao još trojicu igrača: Yannicka Hanfmanna, 55. na pojedinačnoj ATP ljestvici, te dvojicu specijalista za parove Kevina Krawietza i Tima Putza (10. i 11. na ATP ljestvici igrača parova), objavljeno je u petak na službenom mrežnom portalu Njemačkog teniskog saveza.

Zverev je bio u reprezentaciji na prošlogodišnjem finalnom turniru, ali je propustio dvoboj prvog kruga kvalifikacija u kojem je Njemačka s uvjerljivih 4-0 pobijedila Peru, jer je neposredno prije toga poražen u pet setova u polufinalu Australian Opena od Carlosa Alcaraza. Nakon tog razočaravajućeg poraza Zverev je nastavio nizati sjajne rezultate, a vrhunac je doživio u lipnju i srpnju, kad je u Roland Garrosu osvojio svoj prvi Grand Slam trofej, a potom dogurao i do finala u Wimbledonu u kojem je poražen od prvog tenisača svijeta Jannika Sinnera.

“Nakon što je Alexander ostvario niz sjajnih uspjeha ove godine, iznimno sam zadovoljan što je još jednom dio naše Davis Cup momčadi. On ne donosi samo iznimne atletske sposobnosti već i iskustvo te energiju kakve ovakav meč iziskuje. Svi naši igrači su imali dobre rezultate posljednjih mjeseci. Sad nam je potrebna idealna predstava na terenu kako bismo s našim navijačima u Halle uživali u dva uspješna dana kojih ćemo se rado sjećati”, izjavio je u službenom priopćenju Michael Kohlmann.

Njemački izbornik je odlučio pričekati s nominacijom petog igrača za ovaj dvoboj te će to učiniti u kasnijem terminu.

Hrvatski izbornik Ivan Dodig još nije objavio sastav igrača na koje računa u ovom dvoboju, a svoju nominaciju mora objaviti najkasnije četiri tjedna prije početka dvoboja.

Pobjednik meča Njemačka – Hrvatska će se plasirati među osam reprezentacija koje će sudjelovati na završnom turniru Davis Cupa u Bologni, od 24. do 29. studenoga.

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