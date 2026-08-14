Žalgiris oduševio navijače Hajduka komentarom ispod objave

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xLUKAxKOLANOVICx via Guliver Image

Hajduk je u četvrtak na Poljudu s 4:0 bio bolji od Žalgirisa te je tako kompletirao pobjedu u dvomeču s uvjerljivih 9:2. Splićani su tako izborili play-off Konferencijske lige i to prvi put nakon četiri godine čekanja.

Unatoč visokom porazu, gosti iz Litve nisu bili nezadovoljni, nego su poraz podnijeli na najbolji mogući način, onaj pravi sportski.

Žalgiris je na Facebook objavi Hajduka uputio lijepu čestitku Hajduku:

“Velike čestitke, ljudi, zaslužili ste ovu pobjedu i za to nema protuargumenata. Bila nam je čast igrati protiv tako ikonskog i prestižnog kluba kao što ste vi, hvala vam. Osobno vam želimo poželjeti sreću u nastavku sezonu, u kvalificiranju za UEFA Konferencijsku ligu, ali i u osvajanju domaćeg prvenstva.

Pozdrav, Splite, do idućeg puta!”

Taj komentar dobio je najviše oznaka sviđa mi se na objavi Hajduka što je pokazatelj da su navijači Bijelih oduševljeni načinom na koji se litavski velikan ponio.