PSG dogovorio transfer talentiranog krila iz Ajaxa, platit će ga više od 50 milijuna

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PSG, dvostruki prvak Europe, francuski prvak i dvostruki osvajač europskog Superkupa, dogovorio je novo pojačanje na krilnoj poziciji.

Kako javlja Fabrizio Romano, PSG je sve verbalno dogovorio s nizozemskim velikanom Ajaxom oko transfera mladog Belgijanca Mike Godtsa.

Talijan javlja kako će PSG za usluge 21-godišnjeg krilnog napadača platiti 55 milijuna eura. Godts je inače jedan od najboljih igrača Ajaxa i lani je u 34 ligaške utakmice zabio 17 golova i 13 asistencija. Ove sezone upisao je asistenciju u prvom kolu, a golom i dvije asistencije pomogao je Ajaxu izborio play-off Konferencijske lige gdje će igrati protiv švicarskog Siona.

Godts nije igrao za Belgiju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu što je bilo i izenanđenje s obzirom na to da je u Ajaxu pokazivao dobre igre.