Doznajemo kakvo je stanje s ozljedom Gabriela Vidovića

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Iz Dinama doznajemo da nije riječ o težoj ozljedi.

Gabriel Vidović ozlijedio se u derbiju s Rijekom u 30. kolu HNL-a u utakmici koja je završila podjelom bodova (2:2).

Krilni igrač zbog ozljede koljena morao je zbog toga napustiti igru u 23. minuti te prepustiti poziciju Arberu Hoxhi.

Kako doznajemo iz Dinama, ozljeda nije teže prirode. Liječnička je služba potvrdila da se ne radi o nikakvom puknuću, već o blažem istegnuću ligamenta koljena.

Vidović će već danas krenuti u proces oporavka te se očekuje brz povratak na teren.