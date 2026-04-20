Doznajemo kakvo je stanje s ozljedom Gabriela Vidovića

Iz Dinama doznajemo da nije riječ o težoj ozljedi.
Gabriel Vidović ozlijedio se u derbiju s Rijekom u 30. kolu HNL-a u utakmici koja je završila podjelom bodova (2:2).
Krilni igrač zbog ozljede koljena morao je zbog toga napustiti igru u 23. minuti te prepustiti poziciju Arberu Hoxhi.
Kako doznajemo iz Dinama, ozljeda nije teže prirode. Liječnička je služba potvrdila da se ne radi o nikakvom puknuću, već o blažem istegnuću ligamenta koljena.
Vidović će već danas krenuti u proces oporavka te se očekuje brz povratak na teren.
