Đoković dobio ovacije u Zenici, okršaj BiH i Italije prati i Čeferin

FIFA World Cup 31. ožu 2026
Daniele Buffa Image nella via Guliver

Novak Đoković je u Zenici i prati dvoboj Bosne i Hercegovine i Italije za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Njegov dolazak najavljen je još u ponedjeljak. Srpski tenisač najprije je boravio u Visokom, a tijekom dana stigao je i u Zenicu.

Na stadionu Bilino polje dočekan je ovacijama.

Prije početka utakmice, Novak se sastao i s prvim čovjekom Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vicom Zeljkovićem te je na poklon dobio dres reprezentacije.

Na utakmici u Zenici nalazi se i predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin.

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup