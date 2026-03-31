Đoković dobio ovacije u Zenici, okršaj BiH i Italije prati i Čeferin

Njegov dolazak najavljen je još u ponedjeljak. Srpski tenisač najprije je boravio u Visokom, a tijekom dana stigao je i u Zenicu.

Na stadionu Bilino polje dočekan je ovacijama.

Prije početka utakmice, Novak se sastao i s prvim čovjekom Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vicom Zeljkovićem te je na poklon dobio dres reprezentacije.

Na utakmici u Zenici nalazi se i predsjednik Uefe Aleksandar Čeferin.