Prodaja Lakersa izazvala dramu u obitelji Buss: Posao vrijedan 12,5 milijardi dolara zavadio braću i sestre

Obitelj Buss, koja već više od 40 godina vodi Los Angeles Lakerse, podijeljena je oko ideje prodaje svog udjela u toj legendarnoj franšizi, samo tjedan dana nakon promjene većinskog vlasništva pišu američki mediji.

Neki od potomaka Jerryja Bussa, čiji je otac kupio Lakerse 1979. godine i pretvorio ih u jedan od najprepoznatljivijih sportskih brendova, žele prodati svoj vlasnički udio od 17,8 posto skupini koju predvodi Bob Iger, pišu “The Athletic”, ESPN, “USA Today” i drugi mediji iz Los Angelesa.

Međutim, Jeanie Buss, koja je preuzela vodstvo Lakersa nakon očeve smrti 2013. godine, usprotivila se tom potezu.

Njezin odvjetnik Adam Streisand u pismu upućenom njezinih petero braće i sestara, čije su kopije pribavili CNBC i ESPN, naveo je da bi svako glasovanje o prijedlogu prodaje “bilo i jest ništetno”, budući da je za takvu odluku potreban njezin pristanak u svojstvu povjerenice obiteljskog fonda, uz Joeyja i Janie Buss.

U pismu stoji da su su upravitelji fonda dužni glasati na način koji osigurava zadržavanje vlasničkog udjela od najmanje 15 posto, čime se Jeanie Buss omogućuje zadržavanje kontrole nad franšizom u svojstvu dioničarke.

Taj prag omogućuje Jeanie Buss da zastupa Lakerse u Upravnom odboru NBA lige.

Međutim, u izjavi koju prenosi ESPN, obitelj Buss objavila je odluku o “prodaji preostalih dionica u vlasništvu fonda obitelji Buss (Buss Family Trust) tvrtki Boba Igera u sklopu transakcije koja je u tijeku”.

Bivši čelnik Disneyja Bob Iger udružio se s Joshuom Kushnerom, bratom zeta Donalda Trumpa, kako bi od milijardera Marka Waltera preuzeo većinski udio u franšizi u rekordnom poslu vrijednom 12,5 milijardi dolara.

“Volimo Lakerse i njihove navijače te ćemo nastaviti podržavati Los Angeles, no vrijeme je da iskoristimo ovu priliku, okrenemo novu stranicu i dostojanstveno se povučemo dok još možemo”, dodala je obitelj.

Prošle je godine obitelj Buss prodala Lakerse američkom poduzetniku Marku Walteru za 10 milijardi dolara, ali je zadržala udio u vlasništvu višestrukog NBA prvaka.

Ako se ova nova transakcija ostvari, očekuje se da će novi vlasnički dvojac, Joshua Kushner i Bob Iger, imati u vlasništvu približno 83 posto franšize, pod uvjetom da dobiju odobrenje NBA lige, koje se očekuje u rujnu.

Obitelj Buss tada bi izgubila svaki utjecaj unutar franšize koju je izgradio Jerry Buss, pionir sportske zabave koji je tijekom 1980-ih Lakersima udahnuo imidž što je spajao osvajanje naslova, spektakl i glamur.

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