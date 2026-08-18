Rodri sletio u Barcelonu i oduševio navijače: ‘Idemo osvojiti sve!’

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver Image

Rodri je sletio u ponedjeljak navečer u Barcelonu, čime je praktički zaključen jedan od najvećih transfera ovog ljeta.

Španjolski reprezentativni veznjak u utorak ujutro odrađuje liječničke preglede, nakon čega slijedi formalni potpis ugovora i službeno predstavljanje u katalonskome velikanu.

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Iako je let kasnio pa je u katalonsku prijestolnicu stigao oko 20:15 sati, Rodri nije skrivao dobro raspoloženje pred okupljenim novinarima na aerodromu:

“Jako sam sretan. Iza mene je nekoliko intenzivnih dana, ali drago mi je što je sve riješeno. Naravno, igrati za Barcelonu je san. Jedva čekam biti sa suigračima, a većinu njih već poznajem. Idemo li po Ligu prvaka? Idemo na sve!”

Barcelona i Manchester City dogovoriti su transfer ukupno vrijedan 76,5 milijuna eura. Fiksni dio odštete iznosi 60 milijuna eura, dok je preostalih 16,5 milijuna predviđeno kroz razne bonuse.

Uprava Barcelone time nastavlja slaganje iznimno moćnog sastava za sezonu 2026./27. Nakon dolazaka Gordona, Adeyemija i Bisiwua, u klub je u ponedjeljak sletio i João Cancelo kako bi započeo svoju treću epizodu u dresu Katalonaca.

Ako svi administrativni detalji budu dovršeni na vrijeme, navijači bi Rodrija i ostala pojačanja mogli prvi put vidjeti već u srijedu na tradicionalnom Trofeju Gamper na Spotify Camp Nouu.

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