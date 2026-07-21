VIDEO / Šafarić ekskluzivno za SK: Silić zasad broj 1, spremni smo za Europu

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Očekuje nas sjajna utakmica Varaždina protiv češkog Jabloneca u pretkolu Konferencijske lige. Jablonec je prošle sezone nesretno izgubio finale kupa, završio 5.na tablici Češke lige, a u ovom prijelaznom roku potrošio je rekordna sredstva na odštete igrača. Za 800.000 eura doveden je Dušan Pavlović iz Radničkog, dok je za 650.000 eura potpisao Antonio Rusek iz Sigme.

Naši gosti u najavi utakmice su trener i sportski direktor Varaždina Nikola Šafarić, te Nemanja Tekijaški, kapetan češkog kluba koji je istaknuo da su cijele pripreme proveli pripremajuci se za Varazdin koji smatraju za izuzetno tezak ždrijeb.

Pritom, Šafarić je za Sport Klub našem Denisu Draganoviću ekskluzivno otkrio – vratar Zelenika zatražio je transfer!

“Nema tako dugo dok prijelazni rok traje. To se već dogodilo nekoliko puta u prijelaznim rokovima i pričao sam i sa Zelenikom i sa Silićem, Silić je čak imao neku ponudu, a Zelenika je izrazio želju da bi htio otići. Čeka neke ponude, nema još ništa konkretno i onda smo dogovorili da nemamo problema da se Zelenika proda, ali onda Silić postaje prvi vratar. Ako Zelenika ne nađe ništa i produži ugovor onda ćemo opet razmišljati o tome da stane na gol.”

Cijeli intervju pogledajte u videu iznad.

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