Dobra vijest za Dinamo: Genk prodao najboljeg strijelca u turskog velikana

Podijeli :

AP Photo/Luis Vieira via Guliver

Belgijski Genk, Dinamov suparnik u play-offu za osminu finala Europske lige ostao je bez najboljeg strijelca.

Naime, Hyeon-gyu Oh (24), južnokorejski napadač, potpisao je za turski Bešiktaš u transferu vrijednom oko 15 milijuna eura.

Belgijci se muče u domaćem prvenstvu, a Oh je sveukupno ove sezone zabio 10 pogodaka, jednako kao i Daan Heymans, belgijski ofenzivni veznjak. Osim Korejca, prodao je Genk ove zime i Čeha Patrika Hrošovskoga u Viktoriju Plzen (milijun eura), također jednog od standardnih igrača.

Genk će tako biti oslabljen za utakmice protiv Dinama koje su na rasporedu 19. (Maksimir) i 26. siječnja (Cegeka Arena).