Evo tko je ušao u novi sastav Vijeća HOO-a

Nakon pobjede Josipa Varvodića na predsjedničkim izborima za čelno mjesto Hrvatskog olimpijskog odbora, objavljen je i sastav novog Vijeća HOO-a.

Josip Varvodić novi je predsjednik HOO-a s 81 glasom, a njegovu protukandidatu Draganu Primorcu pripalo je 68 glasova. Jedan listić, vrijedan dva glasa, bio je nevažeći.

Osim predsjednika Josipa Varvodića i članice MOO-a Kolinde Grabar-Kitarović, novi članovi Vijeća HOO-a su i četiri dopredsjednika: Frane Žanić (odbojka), Milivoj Bebić (Hrvatski klub olimpijaca), Željko Kisić (veslanje) i Suzana Šop (Sportski savez Grada Zagreba).

Ostali članovi Vijeće HOO-a u novom sazivu do 2028. godine su Nikola Rukavina (košarka), Mladen Drnasin (vaterpolo), Vedran Šupuković (rukomet), Željko Banić (sambo), Stipe Pletikosa (nogomet), Barbara Đinović (Komisija sportaša HOO-a), Mladen Mikolčević (boks), Ante Filipović (karate), Robert Markt (automobilizam i karting), Snježana Jurinić (Športska zajednica Zadarske županije), Dragutin Kamenski (ragbi), Antonio Zujić (hokej na ledu), Damir Hrupec (hokej na travi), Lucian Vukelić (biatlon), Damir Knjaz (golf), Marko Badrić (Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije) i Marko Kallay (Sportski savez Grada Zagreba / mačevanje).

Na konferenciji za medije novi predsjednik HOO-a Josip Varvodić rekao je da je očekivao pobjedu te da se nada da će opravdati očekivanja i ukazano povjerenje.

“Dat ćemo ciljane uloge Vijeću i uredu, napraviti transparentne kriterije upravljanja i financiranja i o tome svemu obavijestiti javnost. Ključno je da napravimo i one teže stvari koje malo duže traju i da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da se vi, iz medija, nastavite baviti sportašima”.

U vezi s pravnim preuzimanjem HOO-a, najavio je da će unijeti promjenu u Registar udruga i čekati da institucije rade svoj posao, a dotaknuo se i teme o ograničavanju predsjedničkih mandata:

“Što se tiče ograničavanja mandata, vidio sam da je to bila jedna od jačih točaka gospodina Primorca i to nije loša ideja jer ni ja ne želim na ovoj dužnosti biti do smrti. Pričat ćemo još o tome, svugdje su tri mandata, uključujući i MOO… Hvala i svima vama koji ovo pratite, dali ste mi vjetar u leđa i vi sada nastavite pratiti naše sportaše, ja sam tu manje bitan”,rekao je u završnoj poruci predstavnicima medija.

Kao uvod u izborno zasjedanje Skupštine sazvana je izvanredna sjednica Vijeća HOO-a, posljednja u starom sazivu. Na njoj je odlučeno je da se umjesto Damira Šegota za šefa/šeficu Misije HOO-a na Mediteranskim igrama u Tarantu (21. kolovoza – 3. rujna) imenuje Maja Gencel Falkoni, dugogodišnja djelatnica na HOO-ovim projektima višesportskih igara. Hrvatska će na spomenutim igrama nastupiti s više od 100 sportaša u dvadesetak sportova.