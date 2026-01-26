Dinamo i Coca Cola potpisali sponzorski ugovor

Podijeli :

xxDamirxKrajacx/xCROPIXx dinamo_kryvbas54-190725 via Guliver Image

GNK Dinamo i Coca-Cola u Hrvatskoj udružili su snage te će tako jedna od vodećih tvrtki u industriji pića, postati sponzor najtrofejnijeg hrvatskog nogometnog kluba.

Ugovor o sponzorstvu u trajanju od tri godine potpisali su Zvonimir Boban, predsjednik GNK Dinamo te u ime Coca-Cole u Hrvatskoj – Dimitris Rompis, glavni direktor Coca-Cole HBC Hrvatska i Daniel Hrupek, direktor marketinga Coca-Cola Adria. Ovim sponzorskim ugovorom Powerade postaje službeno sportsko piće, a Coca-Cola službeno gazirano piće GNK Dinamo.

“Današnje potpisivanje sponzorskog ugovora je prije svega dokaz poštovanja Coca-Cole u Hrvatskoj za naš klub i za novi put koji je ovaj klub nakon toliko dugo godina ostvario. Coca-Cola i Dinamo dijele zajedničke vrijednosti. Naš klub je prije svega sportski kolektiv, ali smo također duboko svjesni odgovornosti prema poslovnoj zajednici i identitetu koji je poseban u sportskom svijetu. Ovim činom Coca-Cola pokazuje da je na konkretan način uz Dinamo i to nas raduje, jer ako je netko isto tako obilježio naše živote, to je sigurno Coca-Cola kao omiljeni globalni brend”, rekao je Zvonimir Boban, predsjednik GNK Dinamo.

“Iznimno smo zadovoljni što u sklopu naših suradnji sa sportskim klubovima započinjemo suradnju Coca-Cole HBC s Dinamom. Coca-Cola se u Zagrebu proizvodi još od 1968. godine, i istovremeno je i lokalni i međunarodni brend, slično kao i Dinamo. Vjerujemo da je ovo početak jedne sjajne i dugoročne suradnje, zahvaljujući kojoj će Coca-Cola i Powerade biti još dostupniji navijačima i njihovim gostima”, poručio je Dimitris Rompis, glavni direktor Coca-Cole HBC Hrvatska.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

“Strateško partnerstvo s Coca-Colom dodatno naglašava namjeru GNK Dinamo za povezivanjem s najboljim igračima iz različitih industrija. Time dodatno osnažujemo brend i poziciju na tržištu, uz fokus dugoročne održivosti i izvrsnosti. Ovom suradnjom omogućit ćemo snažnu interakciju s navijačima i članovima kojima ćemo ponuditi novo, još bolje iskustvo, kako za vrijeme domaćih utakmica, tako i u drugim segmentima izvan okvira stadiona, poput aktivacija na društvenim mrežama i zajedničkim marketinško – prodajnim kampanjama”, rekao je član uprave za marketing i prodaju GNK Dinamo Hrvoje Puhalo.

“Coca-Cola je već dugi niz godina aktivno prisutna u sportu kroz partnerstva s klubovima, savezima i sportskim događanjima jer sport vidimo kao prostor zajedništva, timskog duha i vrhunskih izvedbi. Zadovoljstvo nam je današnjim ugovorom nastaviti uspješnu suradnju s Dinamom, jednim od najprepoznatljivijih sportskih simbola Zagreba i važnim dijelom sportske i društvene zajednice. Ovim partnerstvom, kroz naše brendove Powerade i Coca-Colu, želimo biti dio cjelovitog pristupa pripremi i izvedbi igrača te ih podržati u svakodnevnim izazovima treninga i utakmica, s posebnim naglaskom na pravilnu hidraciju i oporavak. Uvjereni smo da će ovo višegodišnje partnerstvo doprinijeti stvaranju novih sportskih uspjeha, a momčadi GNK Dinamo želimo mnogo odličnih rezultata u nadolazećim utakmicama i nastavku sezone”, izjavio je povodom potpisivanja Daniel Hrupek, direktor marketinga Coca-Cola Adrie.

Ovo partnerstvo spaja dva brenda koja generacijama žive s ljudima – lokalno ukorijenjena, a globalno prepoznata