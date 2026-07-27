Jakirović: Ne može ništa preko noći, mislim da će Dinamo proći

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xAndyxSumnerx via Guliver Image

I Sergej Jakirović komentirao je Dinamove izglede u Europi.

Jakirović je s Dinamom prije dvije godine osvrnuo duplu krunu i smatra da hrvatski prvak neće razočarati protiv Thuna.

“Izgledaju mi dobro zato što je ekipa uigrana, već su godinu dana skupa. Treba vremena, ne može ništa preko noći. Mislim da će Dinamo proći Thun. Mislim da je bolja i kvalitetnija ekipa. Pa čak i ovo iduće pretkolo koje dolazi isto. Mislim čak da im je to lakši raspored od ovoga sad s Thunom i nadam se da će ta dva pretkola proći tako da se osigura Europska liga, a onda u play offu sve je moguće”, poručio je Jakirović za RTL.

Podsjetimo, u prvoj utakmici u Švicarskoj je završilo 1:1, uzvrat je na Maksimiru sutra od 20 sati.